Paura per Madonna: ricoverata in terapia intensiva

- La pop star americana Madonna, 64 anni, si trova in terapia intensiva dopo essere stata colpita da una grave infezione batterica, che probabilmente la costringerà a rinviare la tournée che l'avrebbe portata in giro per l'America e per l'Europa con tappa a Milano. Il suo agente tramite social ha rassicurato i fans: "La sua salute migliora ma lei rimane in terapia". La Cicconi sarebbe stata ritrovata senza sensi nella sua abitazione di New York.