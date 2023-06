(UEFA Under-21 Championship)





Nel secondo tempo al 15’ la Francia Under 21 passa in vantaggio con Barcola con un rasoterra di sinistro. Al 36’ Cancellieri va vicino al pareggio. Al 36’ i transalpini restano in dieci. Espulso Badè per un fallo da ultimo uomo su Gnonto. Al 92’ non dato un gol di testa di Bellanova degli azzurrini col pallone che aveva superato la linea di porta perché agli Europei Under 21 il Var c’è solo dai quarti di finale. Nell’altra partita del Gruppo D la Svizzera Under 21 prevale 2-1 sulla Norvegia a Cluj.

Nel Gruppo D degli Europei Under 21 l’Italia perde 2-1 con la Francia a Cluj in Romania. Nel primo tempo al 4’ Thuram dei transalpini va vicino al gol. Al 13’ Tonali degli azzurrini su punizione sfiora la rete. Al 22’ la Francia Under 21 passa in vantaggio con Kalimuendo con un tocco al volo. Al 32’ Thuram per poco non riesce a raddoppiare. Al 35’ l’Italia Under 21 pareggia con Pellegri di testa su cross di Tonali. Al 45’ Udogie degli azzurrini di destro non inquadra la porta.