Nel secondo tempo al 1’ la Svizzera Under 21 segna con Imeri con una conclusione da fuori area. Al 6’ gli elvetici accorciano le distanze con Amdouni con una girata di sinistro. Al 20’ Bellanova degli azzurrini non inquadra la porta. Al 37’ Tonali dell’ Italia Under 21 su punizione sfiora la quarta rete.





La squadra di Paolo Nicolato ha 3 punti e dovrà vincere Mercoledì 28 Giugno con la Norvegia Under 21 alle 20,45 a Cluj per qualificarsi ai quarti di finale.

- Nel Gruppo D degli Europei Under 21 l’Italia vince 3-2 sulla Svizzera a Cluj in Romania. Nel primo tempo al 7’ gli azzurrini passano in vantaggio con Pirola di testa su cross di Tonali. All’11’ raddoppia Gnonto con un tocco al volo su passaggio di Bellanova. Al 29’ Imeri della Svizzera Under 21 va vicino al gol. L’arbitro svedese Mohammed Al-Hakim concede 4 minuti di recupero. Al 49’ l’ Italia Under 21 realizza la terza rete con Parisi con un rasoterra di destro.