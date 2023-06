BARI - Un convegno per parlare di ‘famiglia come antidoto al bullismo’. E’ questo il tema dell’incontro che avrà luogo sabato 10 giugno, alle 18, presso l’Abbazia di Santa Scolastica a Bari.L’appuntamento è organizzato da una serie di associazioni e sigle con l’intento di stimolare un confronto su come evitare e prevenire gli odiosi fenomeni di violenza verbale, fisica, psicologica che si manifestano sempre più spesso soprattutto fra i giovani.Gli ultimi dati dell’Osservatorio Indifesa, l’osservatorio sugli adolescenti italiani realizzato da Terre des Hommes, sono decisamente preoccupanti: il rapporto 2023 parla di 1 adolescente su 2 vittima di bullismo o cyberbullismo, mentre 5 giovani su 10 avrebbero assistito a violenze fisiche o psicologiche come l’emarginazione e l’umiliazione pubblica.Gli effetti di questo tipo di violenza è oramai acclarato possano portare a casi di ansia sociale, attacchi di panico, disturbi alimentari, depressione e autolesionismo.Da qui l’idea di un evento per parlare di ‘quel luogo privilegiato dove imparare a stimare l’altro’, ovvero la famiglia.La famiglia naturale, spiegano gli organizzatori, è quel concetto da cui ripartire per il ristabilimento dei valori cardine dell’intera società. Tra i temi affrontati durante il dibattito, quindi, anche la delicata questione dell’identità di genere e dell’importanza dell’accompagnamento - da parte dei componenti del nucleo familiare - degli adolescenti verso un percorso di consapevolezza della propria personalità, formazione e dello sviluppo del proprio ‘io’ privo di condizionamenti esterni, specie quelli di tv e social network che forniscono esempi talvolta distorti.All’incontro, interverranno:Enzo Fortunato, presidente Europa BenedettinaManuela Antonacci, referente ProVita e FamigliaPaolo Scagliarini, direttore de ‘La Fiaccola’Samuele Lella, referente provinciale Gioventù Nazionale BariMichele Picaro, Consigliere regionale Fratelli d’ItaliaGianfranco Amato, Presidente Giuristi per la Vita