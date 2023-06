Laterza, moto si schianta contro auto in via Matera: muore 43enne

LATERZA - Dramma ieri sera a Laterza, nel tarantino, dove un uomo del posto, in via Matera, è morto dopo essersi schiantato contro un’auto. Al momento dell’incidente il 43enne era in sella alla sua moto. Ad intervenire la Polizia e il 118. Non si conosce ancora al momento la dinamica dell’incidente, su cui indagano le Forze dell’ordine.