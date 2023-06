Festa della Repubblica: Fanfara 3a Regione aerea in via Sparano

BARI - Giovedì 1° giugno 2023, alle ore 19.45, alla vigilia del 77° anniversario della Repubblica Italiana e in occasione dei festeggiamenti del Centenario dell’Aeronautica Militare, la Fanfara del Comando Scuole/3ª Regione Aerea si esibirà in un intrattenimento musicale aperto alla cittadinanza, sul sagrato della Chiesa di San Ferdinando in via Sparano a Bari.La Fanfara per l’occasione eseguirà un programma, dove ad inni e marce militari, si alterneranno musiche di G. Verdi, G. Puccini, D. Modugno, C. A. Bixio.La Fanfara del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, con sede a Bari, fu costituita nel 1984. Diretta dal maestro 1° Luogotenente Nicola Cotugno, è composta da 30 musicisti Sergenti e Graduati, opportunamente selezionati tra i migliori diplomati presso conservatori di musica. Compito primario della Fanfara è quello di partecipare, con l’esecuzione di inni e marce, alle diverse cerimonie d’istituto della Forza Armata. L’alto profilo artistico delle sue esibizioni e la qualità dei programmi proposti hanno posto questo complesso fra i più rappresentativi del panorama delle orchestre di fiati italiane.Il Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, con sede a Bari, è uno dei tre Comandi di Vertice della Forza Armata. Assicura la selezione, il reclutamento, la formazione militare, culturale e professionale del personale dell'Aeronautica e l'addestramento al volo (a livello internazionale), attraverso lo studio e l'adozione di innovative metodologie didattiche e addestrative focalizzate sul discente e informate ad innovazione, creatività, ottimizzazione delle risorse umane e materiali, eco-sostenibilità, costante confronto con istituzioni e territorio al servizio della collettività.