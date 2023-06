- Si annuncia come l’evento dell’estate 2023 a Tricase (Lecce) e dintorni. A cui in tanti, a vari livelli, stanno lavorando alacremente in questi giorni. Un grande raduno tipo Isola di Wright (1968-69-70) e Woodstock (1969).Protagonista sarà la musica di tradizione, identitaria, che traccia una memoria condivisa, un’appartenenza come link e come password. Che in loco, in Terra d’Otranto, vede la caratterizzazione della pizzica-pizzica nelle sue infinite e suggestive declinazioni, ma che extra moenia ha altre dimensioni, storie, tipologie.E infatti in città arriveranno gruppi e band da ogni parte d’Italia e forse anche dall’estero. Per due settimane che si annunciano molto intense e partecipate. Precisamente dal 15 al 31 luglio (in tutto 17 sere di concerti). Titolo: “1° Rassegna Internazionale della Musica Popolare”.L’idea è di Carmine De Iaco, un tricasino che vive e lavora a Firenze, che curerà a livello artistico la rassegna e che sul territorio ha come interlocutore la LAAD (Libera Associazione Artisti Dispersi) nata da pochi mesi da un’idea del regista e scrittore Alfredo De Giuseppe.L’Associazione in questi giorni si sta attivando per il background: le location, le autorizzazioni, reperimento fondi necessari a coprire le spese e quant’altro.