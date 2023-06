Foggia, si torna a sparare in viale Kennedy: esplosi colpi contro auto bianca

FOGGIA - Si è tornato a sparare questo pomeriggio a Foggia dove sono stati esplosi 6 colpi contro un'auto bianca in viale Kennedy. A bordo c'erano due persone, rimaste illese, mentre è stato colpito il balcone di un palazzo. La sparatoria è avvenuta nella stessa via in cui il 20 maggio è stato ucciso il boss Salvatore Prencipe.Sul posto è intervenuta la polizia. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza che saranno utili ai fini delle indagini.