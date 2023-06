Francavilla Fontana, frontale sulla strada per San Vito: muore 28enne di origini rumene

FRANCAVILLA FONTANA - Ancora un incidente mortale sulle strade del Brindisino. Il 28enne di origini rumene Silviu Enache Viorel, residente a Francavilla Fontana, è morto ieri a bordo della sua Hyundai rossa in un incidente frontale sulla strada tra il paese e San Vito dei Normanni. Coinvolto nell'incidente anche un bambino di 9 anni che è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Le sue condizioni sono gravi ma non sembra in pericolo di vita.