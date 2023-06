BRINDISI - Intercettare i giovani pugliesi, in età compresa tra i 15 e i 34 anni, che non studiano e che non hanno un’occupazione, formarli tenendo conto delle peculiarità di ognuno e delle esigenze del territorio, aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro. - Intercettare i giovani pugliesi, in età compresa tra i 15 e i 34 anni, che non studiano e che non hanno un’occupazione, formarli tenendo conto delle peculiarità di ognuno e delle esigenze del territorio, aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro.





In sintesi, la formazione "intelligente" sulla quale sta puntando la Regione Puglia mettendo in campo misure e progetti che possano agevolare l’orientamento e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Non interventi una tantum, ma azioni collegate e continuative che possano innalzare il livello di occupabilità di chi, compiuto il ciclo formativo, è pronto ad entrare nel mondo del lavoro.

E a proposito di continuità, archiviata con successo la fase 1, il programma Garanzia Giovani incontra la Puglia e riparte da Brindisi, prima delle quattro tappe di un roadshow che si articola in altrettanti infodays organizzati dalla Regione Puglia in comuni differenti, individuati secondo il criterio della copertura capillare ed efficiente del territorio. Appuntamento mercoledì 7 giugno, nell’ex Convento di Santa Chiara. Le attività si svolgeranno, dalle 17:00 alle 20:00, nello spazio musica di Yeahjasi.

In apertura, il confronto sul tema "Garanzia Giovani in Puglia, stato dell’arte e prospettive future" sarà l’occasione per introdurre l’argomento e per fare il punto della situazione sulle finalità, sulle opportunità per i giovani pugliesi, sugli obiettivi centrati e su quelli da raggiungere con le attività in programma, che comprendono - tra le altre - orientamento, formazione mirata all’inserimento lavorativo, accompagnamento al lavoro e tirocini. Al confronto parteciperanno l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Sebastiano Leo e la dirigente della Sezione Formazione della Regione Puglia Monica Calzetta. Presenti anche enti, istituti formativi e dei servizi al lavoro che fanno parte delle cosiddette ATS, cioè le Associazioni Temporanee di Scopo del programma che illustreranno le opportunità destinate ai giovani e alle aziende che parteciperanno all’iniziativa.