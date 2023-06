BARI - La stazione di Bari Centrale diventa sempre più hub intermodale della mobilità: dopo l’apertura del nuovo fronte di stazione e l’ammodernamento dei sottopassi, entro il 2024 sarà la volta del nuovo terminal bus di via Capruzzi.Presenti all’avvio dei lavori, il Sindaco di Bari, Antonio Decaro e l’Amministratore Delegato di Grandi Stazioni Rail, Rosario Gaetano.Gli interventi di Grandi Stazioni Rail (società controllata di RFI - Polo Infrastrutture del Gruppo FS) prevedono l’abbattimento di alcuni edifici non più funzionali all’esercizio ferroviario all’interno dell’area di cantiere che sorge tra il sottopasso di va Quintino Sella e via Lembo. Al loro posto sorgeranno 18 nuovi stalli per i bus extraurbani e spazi destinati al servizio viaggiatori come bar, biglietteria e bagni. Il nuovo terminal bus si estenderà per circa un ettaro e sarà collegato alla stazione di Bari Centrale dal marciapiede esistente che verrà allargato e coperto con una pensilina.Gli interventi prevedono anche la realizzazione di una nuova rotatoria all’altezza dell’attuale incrocio tra via Capruzzi e via Giulio Petroni e di una velostazione all’interno della stazione, raggiungibile sia dal binario 10 che da via Capruzzi.L’investimento complessivo dei lavori ammonta a quasi 7 milioni di euro, cofinanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.“La stazione di Bari Centrale, servita ogni giorno da oltre 270 treni e frequentata da circa 130 mila persone, grazie al nuovo terminal bus diventerà sempre più il fulcro della mobilità sostenibile. Le persone si sposteranno all’interno dell’hub seguendo un percorso agevole, dai treni ai bus e viceversa, accessibile a tutti. Un’opportunità e un incentivo in più per chi vuole lasciare a casa l’auto e utilizzare i mezzi pubblici”. ha dichiarato l’AD di Grandi Stazioni Rail, Rosario Gaetano.