Una conferma meritata per Coppitelli perché il Lecce Primavera in questa stagione ha vinto lo scudetto. Il tecnico potrà continuare a lavorare con i giovani calciatori giallorossi pugliesi. Presto Corvino inizierà le trattative per cercare di confermare la maggior parte dei giocatori che hanno contribuito a questo esaltante traguardo.





L’obiettivo per la prossima stagione sarà cercare di confermarsi Campioni d’ Italia Primavera.

Nel Lecce Primavera Federico Coppitelli 38 anni è stato confermato allenatore per la prossima stagione. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. L’ intesa economica è stata raggiunta dopo l’incontro tra Coppitelli e il responsabile dell’area tecnica dei salentini Pantaleo Corvino.