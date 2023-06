“Il mio piu’ sincero augurio è quello di portare a termine ogni singolo vostro progetto nella ferma convinzione e determinazione come me, che i sogni non esistono. Un sogno non è una meta inesplorata o un traguardo irraggiungibile. Un sogno è ciò che vogliamo che la nostra vita sia”.

GRUMO APPULA - Diventare un punto di riferimento per le famiglie e per ogni singolo cittadino sul territorio. E’ questa la mission che la giovane imprenditrice Anna Siciliano si prefigge di portare a termine quando, nel lontano maggio 2012, apre la sua prima sede periferica del Centro di Assistenza Fiscale UNSIC, Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori.“Ho deciso di avventurarmi in questo lavoro cosi’ complesso, pieno di costanti corsi di formazione, di nuove normative , circolari contradditorie, leggi articolate, scadenze angoscianti e responsabilità preoccupanti perchà amo la mia professione, ma ancor prima di amare la mia professione, amo il paese in cui sono nata Grumo Appula e quello in cui vivo, Toritto”. Lo definisce così il suo lavoro durante il primo discorso inaugurativo la giovane all’epoca ventiduenne, “una sorta di avventura, una vicenda singolare e straordinaria della mia vita”.La sede di Grumo Appula, ubicata alla via Massimo D’Azeglio n.9, incarna in pieno il modello di struttura polivalente proposto dall’UNSIC, mettendo a disposizione un ampio ventaglio di servizi Caf tra cui l’elaborazione dei Modelli 730, Isee, Red, contratti di locazione, successioni, offrendo inoltre servizi di pubblica utilita’ con il Patronato ENASC, assistendo il cittadino nella gestione di tutte le pratiche riguardanti gli Enti Previdenziali, dalle domande di pensione, alle invalidità, alle domande di disoccupazione e tutte le altre prestazioni a sostegno del reddito. Rimboccandosi le maniche e caricandosi di entusiasmo, incomincia così il suo percorso di crescita professionale, mettendo a disposizione del territorio le sue conoscenze e capacitaà, prestando con estrema dedizione e trasparenza, assistenza fiscale e previdenziale e prendendo a cuore ogni singolo suo assistito.La forte determinazione e professionalità, la perseveranza e caparbietà, portano la giovane imprenditrice Anna Siciliano ad inaugurare una seconda sede, a Toritto in Via Giuseppe Alberto Pugliese n. 214 , il 23 Gennaio 2023, il giorno del suo trentatreesimo compleanno.“Questo nuovo ufficio non è più solo una sede di Caf e Patronato. Questo ufficio oggi abbraccia le esigenze di tutti - ha affermato Anna Siciliano - dei lavorati, dei pensionati, delle aziende, dei consumatori, facendo da tramite tra ogni singolo cittadino e i vari Enti preposti, fornendo assistenza sia fiscale e previdenziale, ma anche assistenza legale, consulenza assicurativa e notarile”.Un obiettivo centrato a pieno quello prefissatosi nel lontano 2012.“Credetemi non c’è gratificazione più bella che soddisfare ogni vostra singola esigenza e necessità” - aggiunge brindando all’inizio di questo suo nuovo progetto -. Ringraziando per il supporto e sostegno la sua famiglia. “Grazie Mamma e Papà per avermi trasmesso l’amore e la dedizione al lavoro, il rispetto per il territorio e l’importanza nella vita, dei sacrifici e del duro lavoro”, conclude con gli occhi pieni di gioia ed emozione con un appello rivolto ai giovani.