MILANO -Si è conclusa sabato la prima parte degli I-Days Milano Coca-Cola, l’evento più importante dell’estate 2023 con gli oltre 300 mila spettatori che dal 22 giugno al 15 luglio arriveranno da tutta Italia nel capoluogo lombardo per assistere ai concerti dei più importanti artisti internazionali di ieri e di oggi.

Se la prima sera si è conclusa con uno straordinario show di FLORENCE + THE MACHINE, un set onirico durante il quale la cantautrice inglese ha ammaliato il pubblico dell’Ippodromo Snai San Siro andato velocemente SOLD OUT, venerdì sera è stata la super star spagnola ROSALÌA ad infiammare il palco presentando uno show, anche questo Sold out, che l’artista aveva rodato già al Coachella e al Primavera, tra i maggiori festival internazionali che hanno ospitato ROSALÌA prima dell’arrivo in Italia.

Non era la prima volta che ROSALÌA si esibiva in Italia ed anche il suo show dello scorso dicembre a Milano, un vero e proprio evento di musica, moda e costume, aveva segnato il sold out. Lo show di venerdì sera (che ha più che raddoppiato i risultati del palazzetto milanese) ha confermato il successo della superstar spagnola nel nostro paese.

La superstar spagnola, che ha da poco pubblicato il nuovo singolo “TUYA”, nel giro di pochi anni ha letteralmente conquistato il pubblico di tutto il mondo totalizzando miliardi di streaming e portandosi a casa due Grammy Awards e 11 Latin Grammy Awards.

Sul palco prima della star di “Motomami” l’americana TINASHE (un’autorità nella scena alt-R&B) YENDRY, cantautrice cresciuta tra la Repubblica Dominicana e l’Italia che si sta facendo strada tra i nomi del pop della scena latina e che ha ospitato sul palco la ballerina Giulia Stabile e la cantautrice Gaia, e CLARA, attrice e cantante emergente che ha conquistato il pubblico con il ruolo di Crazy J nella serie “Mare Fuori”.

A chiudere questa prima tre giorni di I-Days Milano Coca-Cola, sabato 24 giugno, un’altra serata all’insegna della grande musica e del grande pubblico (sono oltre 20000 gli spettatori presenti infatti sabato sera).

Travis Scott

I primi a salire sul palco, nel caldo tardo pomeriggio milanese, sono stati i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, la rock band che in 15 anni di carriera ha convinto pubblico e critica conquistando i principali palchi del bel paese grazie ad un sapiente mix di testi generazionali e ottimo rock ‘n’ roll.

La band di Perugia ha scaldato il pubblico presente che ha accolto con grande entusiasmo gli INTERPOL, la band alternative-rock di New York di ritorno live in Italia a distanza di 5 anni dal loro ultimo concerto nel nostro paese.

È stata poi la volta dell’atteso set di PAOLO NUTINI, il cantautore scozzese dalla voce graffiante e amatissimo dal pubblico italiano che torna nel nostro paese dopo i 9 concerti sold out dello scorso anno (oltre 40 mila biglietti bruciati in pochissimo tempo per un tour atteso dai fan per ben 7 anni). Nutini ha portato sabato sera in Italia il tour mondiale partito dopo l’uscita del suo ultimo album “Last Night In The Bittersweet”.

Il successo di questi primi tre giorni di I-DAYS MILANO COCA COLA è sottolineato ancor più dal risultato ottenuto da FLORENCE + THE MACHINE, ROSALÌA e PAOLO NUTINI che non si erano mai esibiti in Italia davanti ad un pubblico così vasto davanti a loro.

Appuntamento quindi per Venerdì 30 giugno all’Ippodromo Snai La Maura per Travis Scott, il rapper ai vertici dello stardom urban che arriva per la prima volta dal vivo in Italia per un appuntamento che ha registrato il SOLD OUT con 80.000 biglietti polverizzati in pochissime ore. Ad aprire la serata, un evento che entrerà nella storia per i fan del rap, saranno Capo Plaza (la star multiplatino tra gli artisti più importanti della scena rap italiana e internazionale) e Ava (il producer multiplatino tra i più talentuosi degli ultimi anni).

Quello che aspetta i fan del rock’n’roll sabato 1 luglio è un doppio concerto davvero irrinunciabile: i co-headliner della serata sono, infatti, LIAM GALLAGHER, l’indiscusso portabandiera del britpop nel mondo, e i THE BLACK KEYS, la band dell’Ohio che ha conquistato quattordici nomination ai Grammy Awards e cinque vittorie. Prima di loro a scaldare il pubblico la band alt-rock dell’Essex NOTHING BUT THIEVES.

Domenica 2 luglio sarà la volta dei RED HOT CHILI PEPPERS, un’unica e imperdibile data nel nostro paese della pluripremiata e più potente funk-band statunitense. Sul palco, prima di loro gli SKUNK ANANSIE, la rock band britannica trainata dal carisma di Skin, la storica rock band di Glasgow PRIMAL SCREAM e gli STUDIO MURENA, il sestetto milanese dallo stile eclettico.

A chiudere l’edizione 2023 degli I-Days Milano Coca-Cola, sabato 15 luglio, saranno gli attesissimi ARCTIC MONKEYS, il cui ritorno in Italia ha realizzato il sogno dei fan che da lungo tempo attendono la band di Sheffield. A scaldare il pubblico prima del loro arrivo saranno i THE HIVES, l’esplosiva band svedese sull’onda da tre decenni e WILLIE J HEALEY, cantautore e giovane promessa della musica made in UK. Ad aprire la serata una giovane band italiana che si sta facendo largo nella scena rock, gli OMINI.