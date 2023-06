MILANO - Tornano con il loro travolgente sound i Red Hot Chili Peppers. La band californiana è attesa Domenica 2 luglio sul palco dell'I-Days all’Ippodromo SNAI di Milano, dove presenteranno live i pezzi degli ultimi due dischi "Unlimited Love" e "Return of the Dream Canteen", pubblicati nel 2022. I due album segnano il ritorno nella band di John Frusciante dopo Stadium Arcadium del 2006. "Return of the Dream Canteen" ha raggiunto la prima posizione nella Billboard Top Album Sales Chart.

Il tour 2023 della band arriva dopo una lunga serie di 40 date negli stadi che includono show sold out a Londra, Parigi, Los Angeles e altre tappe in giro per il mondo. Artisti come A$AP Rocky, Anderson.Paak, Beck, HAIM si sono uniti alla band in tour nel 2022. Dopo il tour in Nord America ed Europa quest’anno, i RHCP tornano nel nostro paese, a distanza di 13 anni. Di recente preso parte al prestigioso Global Icon Award e si sono esibiti agli MTV VMAs. Il loro singolo numero uno in classifica “Black Summer” ha vinto il premio per Miglior Video Rock. Quest’anno la band ha guadagnato anche una nomination agli MTV Europe Music Awards come Best Rock e ricevuto tre nomination agli AMAs come "Favorite Rock Artist," "Favorite Rock Album" per Unlimited Love e "Favorite Rock Single" per "Black Summer.

Data: 2 luglio 2023

Orario: 17:30

Indirizzo: Ippodromo SNAI LA MAURA - Milano