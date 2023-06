MILANO - Si scaldano i motori in vista della nuova edizione degli I-Days Milano Coca Cola. Sul palco tanti nomi della scena musicale internazionale e italiana, che faranno ballare e cantare il pubblico. I più importanti giganti dello star system mondiale della musica hanno scelto il palco degli I-Days Milano Coca Cola per portare il loro sound ai fan che accorreranno da tutta Italia - e oltre - per una serie di concerti che tra giugno e luglio infiammeranno l’Ippodromo SNAI di Milano.

Tra gli artisti più attesi, c'è senz'altro lei, Rosalia, in concerto Venerdì 23 giugno. Superstar spagnola da miliardi di streaming e vincitrice di un Grammy Award, 2 MTV VMA e 11 Latin Grammy Award, che nel suo mix musicale fuori dagli schemi intreccia musica tradizionale spagnola, r’n’b e reggaeton, Rosalia si conferma la rivelazione del pop mondiale.

Al pubblico dell'I-Days presenterà i brani di "Motomami", il suo ultimo album di successo certificato Oro, un disco che valorizza le sue grandi doti artistiche e che accompagna l'ascoltatore in un viaggio musicale eclettico e seducente. Riconoscimenti, la conquista di premi prestigiosi e le posizioni più alte in classifica, Rosalía domina il pop mondiale. E' stata la prima artista spagnola apparsa in copertina di Vogue negli Stati Uniti (con il numero di gennaio 2021 "Vogue Values", fotografato da Annie Leibovitz).



ROSALIA IN CONCERTO - I-DAYS MILANO IPPODROMO SNAI SAN SIRO

Piazzale dello Sport 16, MIlano

23/06/2023