ROMA - Terra ricca di sapori e di celebri artisti, la Puglia sarà protagonista della nuova puntata del “Panino Perfetto” con Vittorio Gucci, in onda martedì 6 giugno alle ore 22 su Food Network canale 33 e disponibile in streaming su discovery+.Dopo essersi immersi tra i mercati e i profumi di Napoli, il viaggio del musical chef arriva a Polignano, Cerignola e Cellino. Proprio in quest’ultima città incontrerà Al Bano che gli farà uno scherzo che sa di… felicità! E proprio l’amatissimo cantante sarà uno dei giudici che valuterà il panino preparato da Vittorio nella sua cooking station con gli ingredienti scovati con sua figlia Sofia.Il travel show che racconta i luoghi, le persone, le filiere agroalimentari, dell’Italia «Il paese più buono al mondo», ha l’obiettivo di sfidare la tradizione gastronomica. Protagonisti sono Vittorio, musicista con 20 anni di esperienza in televisione, con l'ossessione per il buon cibo: «perché io mangio tutto, tra due fette di pane!». Ama definirsi l'ignorante gourmet, perché dentro di lui vivono due anime: una rustica, ignorante, e l'altra dolcemente perfezionista dal gusto raffinato. Al suo fianco c’è la figlia Sofia, giovane aspirante attrice, dall’animo chic.Il loro viaggio a bordo di un veicolo elettrico proseguirà ad Altomonte e Tropea, per concludersi a Palermo e Catania. Si immergeranno tra le bellezze artistiche e paesaggistiche, nei mercati, tra la gente del luogo. Incontreranno esperti ciceroni che li guideranno alla conoscenza degli ingredienti di eccellenza, delle caratteristiche del territorio, tra le filiere di primissima scelta, raccontando la storia, gli aneddoti più ricercati.“Il Panino Perfetto” (8x30) è realizzato da Pascal Media Consulting con Big Bang Production con il supporto di Enel X Way insieme a Noova, Olio Torre Dieciventi, Birra Castello, le salse Ben Fatto di Vittorio Gucci, Loveloud Milano, Futility Design Exploration, Desalpes Bakery.