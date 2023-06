Camion si ribalta sulla SS100: in tilt traffico in direzione Bari

BARI - Momenti di paura questa mattina sulla Statale 100, all'altezza dello svincolo per Adelfia-Rutigliano-Valenzano, in direzione Bari, dove un camion si è ribaltato causando non pochi disagi alla circolazione.E' ancora da ricostruire dinamica dell'impatto, ma di sicuro l'autoarticolato si è ribaltato e ha perso il carico che trasportava, centinaia di bottiglie di vetro. Il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso dal 118.Sul luogo dell'incidente le forze dell'ordine e il personale Anas che sta provvedendo a liberare la carreggiata. Il traffico è stato deviato dal km 18,400 al km 15,300 lungo la viabilità adiacente.