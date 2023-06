BARI - Torna la paura nel Foggiano. Anci Puglia esprime la vicinanza e la solidarietà dei Comuni pugliesi al vicesindaco Ulderico Spinapolice, alla sua famiglia e alla comunità di Carapelle per il grave atto intimidatorio subito. Lo rende noto Anci Puglia in un comunicato.Anci Puglia confida nell'operato delle forze dell'ordine affinché facciano presto luce sull'accaduto, per consentire al Vicesindaco Spinapolice e all'amministrazione comunale di Carapelle di poter svolgere il proprio mandato in condizioni di sicurezza e legalità."