Silvio Berlusconi, quattro volte premier, fondatore di Fininvest e Mediaset, ex presidente del Milan e ideatore di Forza Italia si è spento ieri a Milano all'età di 86 anni dopo l'improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute che lo avevano costretto a un nuovo ricovero al San Raffaele. Oggi ad Arcore la camera ardente. L'omaggio dei leader del mondo e della politica italiana, che si ferma."Ha segnato la storia della nostra Repubblica": così lo ha salutato: "Silvio persona cara e vero amico".: "Era un coraggioso combattente".Arrivano intanto da ogni parte d'Italia i sostenitori di Silvio Berlusconi che hanno deciso di omaggiare il Cavaliere a Villa San Martino ad Arcore. Da Altamura, in provincia di Bari, sono arrivati tre giovani militanti di Forza Italia per lasciare una corona di fiori: "Siamo partiti all'una di notte in macchina - hanno raccontato Lorenzo, Giorgio e Franca - Berlusconi è stato un pilastro fondamentale e continuerà ad esserlo".Anche la segretaria del Partito Democraticoparteciperà domani ai funerali di Silvio Berlusconi a Milano, mentre non ci sarà il presidente del M5S Giuseppe Conte. Lo apprende l'AdnKronos. I funerali di Stato, come previsto dalla legge italiana per tutti gli ex capi di governo, si svolgeranno al Duomo di Milano."La scomparsa di Silvio Berlusconi chiude un cerchio della vita politica e sociale italiana. Il Cavaliere è stato molto amato e molto odiato. Sarebbe bello che oggi, davanti alla morte, prevalesse il rispetto". Lo scrive il leader Iv,, nella sua Enews."Silvio Berlusconi ha costituito il centrodestra in Italia contribuendo a rompere quelle barriere che facevano comodo alla sinistra. Io stesso divenni Sottosegretario nel 1994 con Berlusconi e ho continuato a collaborare con lui prima nel Pdl, un grande partito unitario e poi in Forza Italia. Io, come Tajani, Barelli ed altri, non avendolo mai tradito, possiamo vantare un percorso di coerenza. Infatti Berlusconi purtroppo è stato tradito da molti. Per quanto riguarda il futuro di Forza Italia, invece, a breve ci saranno le elezioni europee e il Partito Popolare Europeo, di cui facciamo parte, rappresenta da sempre l'area cattolica e moderata nonché il gruppo principale del Parlamento Europeo e lo sarà anche per le elezioni del 2024. Quindi Forza Italia è essenziale nel quadro europeo e in quello italiano. I nostri alleati, in questo momento, hanno numeri importanti, ma c'è bisogno di Forza Italia per quello che rappresenta. Berlusconi è irripetibile ma Forza Italia dovrà proseguire il lavoro politico che Berlusconi ha iniziato e ognuno di noi, secondo le sue capacità, continuerà questo percorso". Così il senatore di Forza Italiavicepresidente del Senato a 'Oggi è un altro giorno' su Rai1."Il tema dell'eredità politica di Berlusconi non si pone, la verità è che la ha già presa la Meloni senza colpo ferire alle elezioni del 25 settembre. Forza Italia aveva il 30% e oggi ha l'8%, FdI aveva il 4% e ora ha il 30%. In termini politici per il governo non cambierà niente, cambia in termini affettivi per una comunità di persone che è stata vicina a Berlusconi". Cosìa l'Aria che tira su La7.Intanto l'Aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio in ricordo dell'ex premier. La richiesta dalla vicepresidente di turno Mariolina Castellone, prima di dare lettura delle decisioni prese oggi dalla capigruppo. La vicepresidente ha inoltre ricordato che la commemorazione da parte dell'Assemblea del leader di FI è prevista martedì prossimo alle 15.