Silvio Berlusconi, tre giovani partiti di notte da Altamura per deporre corona fiori ad Arcore

MILANO - Stanno arrivando da ogni parte d'Italia i sostenitori dell'ex premier e leader Fi Silvio Berlusconi che hanno deciso di omaggiare il Cavaliere a Villa San Martino ad Arcore. Da Altamura, in provincia di Bari, sono arrivati tre giovani militanti di Forza Italia per lasciare una corona di fiori: "Siamo partiti all'una di notte in macchina - hanno raccontato Lorenzo, Giorgio e Franca - Berlusconi è stato un pilastro fondamentale e continuerà ad esserlo".