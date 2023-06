LECCE - Di seguito dichiarazione dell’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis, in replica al comunicato stampa dei consiglieri comunali Poli e Scorrano diffuso ieri: “Informo i consiglieri Poli Bortone e Scorrano che in piazzetta Verdi, via XXIV maggio sono stati eseguiti i doverosi controlli sulla prima stesura del manto bituminoso della pista ciclabile effettuata dalla ditta incaricata dei lavori ed è stata verificata una mancata corrispondenza con le prescrizioni progettuali, in particolare sulla grana utilizzata, sulla colorazione e sulle pendenze. Alla ditta è stato dunque chiesto di provvedere all’esecuzione corretta di quanto previsto in progetto. Naturalmente senza che ciò abbia comportato alcun costo aggiuntivo.Per quanto riguarda i lavori di Enel in via Taranto, gli stessi prevedono il ripristino dello stato dei luoghi al termine dell’intervento. Anche qui sono certo che i funzionari incaricati della vigilanza sapranno garantire ai cittadini che ciò avvenga a regola d’arte.L’amministrazione comunale e i funzionari degli uffici lavorano con scrupolo e serietà, effettuando i doverosi controlli sui lavori in corso in città. Spero di aver chiarito i dubbi espressi dai consiglieri”.