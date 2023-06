LECCE - Potenziare la propria vita in un weekend? È possibile. Non è una promessa, semmai è la premessa per focalizzare quelle azioni da mettere subito in pratica per cambiare rotta e vivere un’esistenza più soddisfacente, più autentica e ricca di opportunità. - Potenziare la propria vita in un weekend? È possibile. Non è una promessa, semmai è la premessa per focalizzare quelle azioni da mettere subito in pratica per cambiare rotta e vivere un’esistenza più soddisfacente, più autentica e ricca di opportunità.





Per la prima volta in assoluto, parte dal Salento un progetto interamente ideato ed esperito in prima persona da quattro donne di quattro nazionalità diverse: "Le ricercate (del bene e dell’essere)", ovvero Stefania, Valerie, Alessandra e Angelica.

Insieme hanno unito le loro forze e le rispettive competenze per offrire una vera e propria "cassetta degli attrezzi" con cui ritrovare e rincontrare se stessi, liberarsi da schemi precostituiti e riappropriarsi della libertà individuale. In una parola: raggiungere il benessere globale.

L’appuntamento con "Questo sono io. Un percorso verso un potenziale inespresso" è fissato per il 10 e 11 giugno all’Acaya Golf Resort: una full immersion di 14 ore, tra teoria e pratica, in cui apprendere 10 tecniche trasformative potenti, per passare dal capire al fare.

Asso nella manica del quartetto al femminile sarà Marco Antonio Romano, attore e regista teatrale.

I biglietti, che permettono l’accesso all’intero programma della due giorni, sono acquistabili sul sito www.lericercate.it

Ma chi sono Le Ricercate? Sono quattro donne che vivono nel Salento - sebbene solo una di loro sia originaria della Terra dei due Mari - che si sono incontrate perché "così doveva essere". Dopo di che, forti delle rispettive esperienze e unite dalla profonda sensibilità e vocazione a rendere fluidi e leggeri blocchi e limitazioni, hanno capito che insieme avrebbero potuto offrire un’esperienza integrata e potenziante che riportasse al proprio centro, non solo per trovare un ri-centramento energetico, ma anche per essere davvero se stessi e scoprire fino in fondo il proprio talento. Come? Attraverso azioni concrete e in tempi più brevi, significativamente più rapidi e veloci.

Il professionista del cambiamento della vita propria e altrui, per Stefania, Valerie, Alessandra e Angelica, ha un nome non preciso: passa dallo spiritual designer, ma evolve in nuova figura che sa compenetrare saperi antichi come la meditazione e lo yoga kundalini con conoscenze medico-scientifiche, competenze antropologiche, espressione corporea, naturopatia e terapie naturali.

Senza mai, e poi mai, far mancare un altro aspetto fondamentale: il sorriso. Perché con Le Ricercate ci si diverte eccome: la leggerezza è uno strumento essenziale per lasciare andare la pesantezza di schemi e catene imposti dall’esterno.

"Ci hanno insegnato che c'è solo una strada da percorrere, ci hanno reso miopi a suon di tecnologia e ci hanno reso esseri paurosi, incapaci di affermarci – sostengono Le Ricercate –. Il nostro obiettivo è restituire alle persone il potere di essere al centro di loro stesse e di assumersi questa responsabilità fino in fondo, per scoprire in quel luogo che possiamo lasciare andare la pesantezza e la rigidità di pensieri non nostri e sogni di altri. Il corpo e la mente tornano a essere in armonia con la natura e ciò è possibile soltanto superando un pensiero analitico preconfezionato. Ecco allora che uno stile di vita integrato a 360 gradi, che ci faccia agire scelte consapevoli ogni giorno ha un sapore nuovo che sa di libertà e potenza. Acquisiti gli strumenti per essere presenti a noi stessi 24 ore su 24, vivere diventa non solo una necessità, ma un gioco molto intrigante. È questa la nostra piccola, grande rivoluzione: una mentalità sana e un futuro di libertà. Ora! È arrivato il momento di essere un esempio per davvero".

Stefania Quarta, salentina doc, è un’antropologa e docente di biodanza, oltre a essere una nota imprenditrice nel settore dell’agroalimentare. È colei che ti dimostrerà che cambiare è una necessità insita nell’ordine delle cose. "Volere portare più bellezza nel mondo è questione di voler soddisfare un bisogno personale: la bellezza salverà il mondo!", un lavoro di puro egoismo – come ama chiamarlo – che si trasforma in un dono per tutti gli altri e in un vivere attento alla vita.

Alessandra Fidelcino, veterinaria nata e cresciuta in Brasile, è da pochissimi anni in Italia. Terapista olistica, si forma come insegnante di kundalini yoga e si appassiona alla numerologia e ai tarocchi terapeutici. "Ma attenzione, i tarocchi non predicono il futuro! Il mio studio dei tarocchi serve a quelle persone che vogliono eseguire un profondo studio della coscienza e raggiungere la chiarezza mentale. Le carte sono come un’istantanea del momento che la persona sta attraversando".

Valerie Diderotto, vissuta tra Francia e Italia, è naturopata e studiosa della psicosomatica, della floriterapia e di oleoliti alchemici: "Il mio obiettivo è restituire alle persone i mezzi per l’autoguarigione, liberando, anche attraverso la parola, blocchi emotivi e tensioni accumulate nel tempo".

Angelica Martinez Escobar, nata e vissuta in Colombia, è medico oculista e studia da sempre le correlazioni tra disturbi psichici e visione. Nel tempo ha sviluppato tecniche alternative di correzione della vista, come lo yoga per gli occhi, lo sport visual training e la PNL. "Per vedere la luce fuori da te, con i tuoi occhi, devi vedere prima quella che è dentro di te. Il buio sono stati d'animo mentali che non ti fanno vedere la bellezza della vita".





Per informazioni e per consultare il programma completo della due giorni