LECCE - Si svolgerà svolgerà il prossimo 20 giugno a Lecce, con inizio alle ore 18 presso MUST (Museo Storico Città di Lecce), in Via degli Ammirati 11, il terzo incontro di "Conversazioni sul Denaro", il nuovo progetto della Banking Academy, ESG Italy di UniCredit, in collaborazione con Equonomics, che ha l'obiettivo di diffondere l'educazione finanziaria con un focus specifico sulle donne.





L’incontro sarà introdotto dai saluti di Silvia Miglietta, Assessora Welfare, Politiche abitative, Diritti civili, Pari opportunità, Volontariato, Accoglienza, Accessibilità del Comune di Lecce e di Anna Maria Cherubini, Delegata del Rettore alle Politiche di Genere dell’ Università del Salento. A seguire interverranno Azzurra Rinaldi, Direttrice della School of Gender Economics presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, Ivana Neffat, Responsabile Programma Banking Academy ESG Italy di UniCredit, Laura Rizzola, Responsabile Retail Business per la Region Sud di UniCredit, Luciana delle Donne, Founder di "Made in Carcere" Onlus e della cooperativa sociale Officina Creativa e Manuela Vitulli, Travel blogger e Content Creator