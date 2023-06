- Mercoledì 14 giugno, alle ore 11, alla caffetteria del Must, Musticiu, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo bookshop attiguo alla caffetteria dove sarà possibile acquistare, oltre ai cataloghi delle mostre, i gadget del progetto Must by Made in Carcere, nato dalla collaborazione con la cooperativa sociale Officina Creativa, titolare del marchio Made in Carcere.