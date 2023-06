LECCE - Ancora una storia di violenza sulle donne da Lecce dove una turista francese è stata abusata in pieno giorno nel centro storico. È successo in via Cairoli, lo scorso 8 giugno e ora è il momento di dare la caccia al molestatore. Si tratterebbe secondo i media locali di un extracomunitario noto a Lecce perché vende bigiotteria per le strade della città.

La 25enne è stata avvicinata dall'uomo e con la scusa di venderle le collane l'ha molestata e toccata. La donna ha reagito iniziando a urlare e attirando l'attenzione di alcuni presenti. L'uomo è scappato e i testimoni hanno chiesto l'intervento del 118.

Fortunatamente la giovane, oltre allo stato di choc, non ha riportato ferite gravi ed è stata accompagnata in Questura dove ha sporto denuncia. Gli agenti di polizia stanno procedendo all'acquisizione delle immagini dalle telecamere di videosorveglianza per identificare l'uomo accusato di violenza sessuale.