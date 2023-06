MACERATA - Proseguono gli eventi nella città di Macerata: sabato 10 giugno 2023, a partire dalle ore 20:30 dallo Stadio Helvia Recina, partirà la 45esima edizione del Pellegrinaggio a Piedi Macerata-Loreto, proposto da Comunione e Liberazione. Il titolo del pellegrinaggio è "Chi cerchi?". - Proseguono gli eventi nella città di Macerata: sabato 10 giugno 2023, a partire dalle ore 20:30 dallo Stadio Helvia Recina, partirà la 45esima edizione del Pellegrinaggio a Piedi Macerata-Loreto, proposto da Comunione e Liberazione. Il titolo del pellegrinaggio è "Chi cerchi?".





Si tratta, questo, di un gesto di fede popolare a cui partecipano ogni anno decine di migliaia di persone, soprattutto giovani, accompagnati da adulti. Il cammino notturno verso la Santa Casa di Loreto si snoda attraverso 28 chilometri tra le colline marchigiane ed è scandito dalla preghiera, dal canto e dal silenzio.

Il titolo è preso da una frase di Papa Francesco: "'Chi cerchi?' è l’interrogativo della vita, lo stesso che Gesù rivolse a Maria Maddalena, chiamandola per nome. Chi cerchi, non che cosa cerchi, perché le cose non bastano per vivere; per vivere occorre il Dio dell’amore".





Questo il programma dell'evento:

Inizio: ore 19.30

Santa Messa: ore 20.30

Inizio del cammino: al termine della S. Messa

Arrivo al Santuario di Loreto: domenica ore 6 circa





Il Pellegrinaggio è aperto a tutti e la partecipazione è libera. Si suggerisce di aderire al gesto possibilmente offrendo un contributo di 10,00€ per le ingenti spese. Chiunque può farsi promotore del pellegrinaggio invitando gli amici e organizzando dei gruppi. I moduli possono essere scaricati dal sito internet www.pellegrinaggio.org , mentre i contributi e le adesioni potranno essere versati sul CCB con IBAN IT96X0306913408100000007758 intestato all’Associazione. Per il cammino si suggerisce di calzare scarpe comode, di portare ombrello o impermeabile e bevande calde.





Qui sotto si potrà vedere la diretta dell'evento