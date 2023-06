TARANTO – È partita la prima stagione di Costa Crociere a Taranto, una novità assoluta nella programmazione della compagnia italiana.Il debutto è avvenuto lo scorso 3 giugno, quando Costa Pacifica, nave battente bandiera italiana della flotta Costa, è arrivata per la prima volta a Taranto, portando oltre 5.000 passeggeri tra imbarchi, sbarchi e transiti. Oggi, a bordo della nave, con altri 5.000 passeggeri circa movimentati, è stato celebrato ufficialmente l’avvio della stagione, con una cerimonia di scambio “crest”, tipica della tradizione marittima, alla quale hanno partecipato Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto, Mario Zanetti, Amministratore Delegato di Costa Crociere, Sergio Prete, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, e Raffaella Del Prete, Direttore Generale dei Porti Crocieristici italiani di Global Ports Holding.Sino al 7 ottobre Costa Pacifica sarà a Taranto tutti i sabati, dalle 8 alle 17. 30, per un totale di 19 scali, equivalenti a una stima di oltre 80.000 passeggeri movimentati. L’itinerario, di una settimana, comprende, oltre Taranto, anche Catania, La Valletta (Malta), Mykonos (Grecia), Santorini (Grecia), permettendo agli ospiti di godersi in un’unica vacanza il meglio delle isole greche, due stupende destinazioni in Puglia e Sicilia, tra le regioni italiane più apprezzate dal turismo internazionale, e l’isola di Malta.In questo itinerario, Taranto è sia porto di imbarco e sbarco, sia porto di transito per gli ospiti che imbarcheranno negli altri porti, come Catania. Le migliaia di crocieristi italiani ed esteri che arriveranno a Taranto potranno visitare la città e il territorio in maniera autonoma, oppure scegliendo tra la vasta gamma di escursioni organizzate a cui ha lavorato la compagnia con il supporto delle istituzioni e degli operatori locali. In particolare, due tour sono interamente dedicati alla città. Il primo prevede la visita del MarTa, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, e la scoperta della città vecchia; il secondo è un tour a piedi della città vecchia, con visita al Castello Aragonese e al duomo di San Cataldo. Sempre da Taranto, inoltre, partiranno altre due escursioni speciali in barca. Una è dedicata alle famiglie, a bordo di una imbarcazione con il fondo trasparente per ammirare gli spettacolari fondali del golfo di Taranto. L’altra consentirà invece di incontrare i ricercatori dell’associazione Jonian Dolphin Conservation e accompagnarli alla scoperta della vita e dell’habitat dei delfini del golfo di Taranto, in un’importante attività di osservazione e difesa del patrimonio marino e costiero del mar Ionio. Ci sono anche tour dedicati alle destinazioni vicine a Taranto, come Locorotondo, Alberobello, Matera, Ostuni, Castellana e Polignano, Manduria.Costa Pacifica ha una stazza di 114.500 tonnellate lorde e può accogliere sino a 3.780 ospiti. Costruita nello stabilimento Fincantieri di Genova Sestri Ponente ed entrata in servizio nel 2009, nel 2022 è stata sottoposta a importanti lavori di rinnovamento, con l’introduzione di nuove esperienze per rendere ancora più unica la vacanza a bordo, come il ristorante Archipelago, dove è possibile gustate i menù di tre grandi chef internazionali come Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Questa estate Costa Pacifica avrà anche un ospite d’eccezione: nel corso di quattro crociere con partenza da Taranto, Angelo Pintus porterà a bordo il suo nuovo show “Bau”, in scena nel teatro della nave l’11/6, il 9/7, il 6/8 e il 3/9.Nel 2024 a Taranto arriverà Costa Fascinosa, nave da 3.800 passeggeri, che farà scalo ogni domenica dal 9 giugno al 22 settembre, visitando le stesse destinazioni proposte da Costa Pacifica nel 2023.“Siamo lieti di aver portato Taranto nella cartina geografica del turismo di valore che proponiamo in Italia e in tutte le destinazioni del mondo visitate dalle nostre navi. Il debutto, una settimana fa, è stato un successo. Vogliamo continuare a lavorare insieme alle istituzioni e agli operatori locali per promuovere le eccellenze del territorio e offrire esperienze sempre migliori ai nostri ospiti, che per la maggior parte provengono dall’estero e scoprono Taranto, in molti casi, per la prima volta. A ulteriore conferma del nostro impegno abbiamo già programmato la stagione estiva 2024, in cui posizioneremo a Taranto Costa Fascinosa” – ha dichiarato Mario Zanetti, Amministratore Delegato di Costa Crociere.“Siamo orgogliosi di poter accogliere nella nostra città un’altra compagnia di eccellenza come Costa Crociere. Dopo l’esordio della settimana scorsa, la cerimonia odierna a bordo di Costa Pacifica suggella il legame tra la nostra città e un operatore che si è distinto nel panorama internazionale, legame che si prolungherà anche per il prossimo anno con l’arrivo di Costa Fascinosa. Taranto si riappropria della sua dimensione più autentica, quindi, del suo ruolo di “capitale di mare”, e lo fa grazie agli sforzi congiunti di istituzioni e privati che, insieme, credono in un modello di sviluppo alternativo. Il consolidamento del traffico crocieristico è un segnale non trascurabile, in tal senso, certifica che il territorio ha superato l’esame preliminare e può misurarsi a livelli sempre più alti: siamo qui, oggi, a prendere l’ennesimo impegno con la comunità, affinché Taranto possa vivere con sempre maggior frequenza questi momenti” – ha dichiarato Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto.“L’inaugurazione della partnership con Costa Crociere costituisce un successo sia per il porto che per la comunità” afferma il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Sergio Prete. “Grazie alla solida relazione con la compagnia di navigazione italiana, avviata lo scorso ottobre congiuntamente alle istituzioni locali, si apriranno nuove concrete prospettive per lo sviluppo del territorio e la valorizzazione della vocazione turistica dell’arco ionico. Già con il primo scalo di Costa Pacifica lo scorso 3 giugno la nostra città-porto ha dimostrato di poter vantare la capacità di gestire numeri importanti di passeggeri in imbarco e sbarco. La stagione 2023 rappresenterà un nuovo fondamentale banco di prova per il porto di Taranto che punta a diventare hub per il turismo crocieristico grazie alla elevata qualità dell’offerta di servizi sia in termini sia di accoglienza che di collegamenti intermodali. Siamo onorati che il porto di Taranto sia stato confermato come meta di Costa Crociere anche per il 2024. La destinazione è sempre più amata anche dai passeggeri, che rimangono affascinati da Taranto e dalle sue bellezze, e che spesso decidono di tornarvi, generando opportunità per una crescita sostenibile del comparto turistico. Tali risultati, raggiunti in pochi anni grazie alla puntuale strategia promozionale implementata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e supportata dai partner istituzionali e da attori privati chiave come Taranto Cruise Port, sono stati riconosciuti a livello internazionale dalla industria crocieristica, che ha assegnato al porto di Taranto il premio Seatrade Cruise Award come miglior destinazione 2022. Abbiamo inoltre in programma di ospitare a Taranto in data 27 ottobre l’appuntamento più importante per il mondo delle crociere in Italia, Italian Cruise Day, ideato e organizzato dall’agenzia Risposte Turismo. Tale evento, supportato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio unitamente al Comune di Taranto e alla Regione Puglia, sarà una imperdibile vetrina per la nostra città che avrà occasione di presentarsi come destinazione crocieristica di eccellenza alla platea di professionisti e operatori chiave del settore”.“Siamo felici di dare il benvenuto a Costa Crociere ed ai suoi ospiti, orgogliosi che Taranto Cruise Port sia stato scelto come hub nell’itinerario della Costa Pacifica. Nei mesi scorsi, capitalizzando anche sulle competenze della Global Ports Holding, principale terminalista crociere privato al mondo, di cui Taranto Cruise Port fa parte, ci siamo preparati per questa stagione da numeri record ampliando il terminal preesistente, aumentando i servizi alla nave ed agli ospiti, con un team locale competente ed appassionato. Non esagero dicendo che il 3 giugno scorso, col primo approdo della Costa Pacifica, è iniziato un nuovo capitolo per Taranto, visti gli oltre 5000 ospiti imbarcati, sbarcati ed in transito accolti in Terminal. Un bel banco di prova, un successo che ci rende fiduciosi che la relazione fra Costa Crociere e Taranto Cruise Port sarà lunga e fruttuosa. Buon vento!” – ha dichiarato Raffaella Del Prete, Direttore Generale dei Porti Crocieristici italiani di Global Ports Holding.