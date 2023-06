Dopo il grande successo di piazza e di ascolti, su Telenorba e Radio Norba, torna sabato 24 giugno, il Radio Norba Cornetto Battiti Live, per il secondo appuntamento dell’edizione 2023. L’appuntamento, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con Mariasole Pollio, è sempre sul lungomare Imperatore Augusto, a partire dalle 21. Sul palco saliranno: Articolo 31, Mr. Rain, Sangiovanni, Rocco Hunt, Francesco Renga e Nek, Piero Pelù con Alborosie, Francesca Michielin, Gianmaria, Gaia, Elettra Lamborghini, Gabry Ponte, Fedez, Annalisa, Levante, Lp, Ernia, Federico Rossi, Bresh, Wayne, Federica, Wax, Il Pagante. On the road: Boomdabash da Mesagne e The Kolors da Vieste.