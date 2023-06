Medimex 2023: domenica 18 giugno ultima giornata con in concerti di Tom Morello e The Cult e la finale di Next Generation Music Award

TARANTO - Ultima giornata per Medimex, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese. Domenica 18 giugno ore 18 Stazione 37 in programma la finale di Next Generation Music Award, il premio per musicisti pugliesi under 30 sostenuto dal Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del progetto Hermes, finanziato dal Programma Interreg V-A Greece Italy 2014-2020.In scena i tre finalisti Il Preso Male (Giannicola Speranza) rapper, dj e producer Hip Hop, Gea (Gaia Daria Miolla) cantautrice polistrumentista, e Marco Redshot (Marco De Santis) eclettico rapper che spazia nel rock e nel pop. Alle ore 20.30 Rotonda del lungomare i concerti di Tom Morello e The Cult con opening il pugliese Wepro. Dalle ore 21.00, sulla facciata del Castello Aragonese, il video mapping il Rito, l’Idea, il Mestiere ed il Sogno, Opera originale di Roberto Santoro e Blending Pixels.Anche quest’anno l’intera programmazione si potrà ascoltare su Radio Medimex, il broadcast ufficiale della manifestazione ideato e condotto dai giornalisti Michele Casella, Carlo Chicco e Corrado Minervini in onda sul sito medimex.it, sui canali social, sulle principali piattaforme digitali e sulle web radio iNext Radio, Radio Bachi, Binario2 e AltreMenti Labs del circuito Luoghi Comuni, iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI.Modalità di accesso e programma dettagliato su medimex.it