L'uomo è stato fermato dai militari in flagranza di reato intorno alle 3. Alcuni amici delle vittime hanno allertato i carabinieri dopo aver sentito le urla delle due ragazze.



Il 42enne ha negato la violenza, dicendo che voleva aiutarle e pensava che non stessero bene. Al via le indagini degli inquirenti.

MILANO MARITTIMA - Un aiuto cuoco pugliese di 42 anni, impiegato in un noto ristorante di Milano Marittima, è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì dai carabinieri con l'accusa di aver violentato due ragazze romagnole di 19 anni.