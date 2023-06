GALLIPOLI - Giornate importanti e fondamentali per le Miss Mondo Italia e l'intero staff del concorso. Nella giornata odierna, le Top 50, dopo la foto di rito che omaggia la "Festa della Repubblica", sono state impegnate nei vari passaggi che caratterizzano da sempre il concorso e nel pomeriggio si trasferiranno a Santa Maria di Leuca, fino alla fine della terra. Oltre alle passerelle e alle coreografie, corsi di portamento e fitting, fondamentali per la bellezza e il benessere delle Miss, ci sono i workshop tematici sul wellness.Tra i più importanti c'è quello relativo alla moda dei capelli, che si è tenuto nelle sale back-stage de "Le Sirenè" e ha visto protagonisti gli hair stylist provenienti da tutte le regioni d'Italia, appartenenti al noto brand "Philip Martin's - by Komestica", diretti dalla brava e professionale direttrice esecutiva Ketty Fiore. Il visage, altro settore molto importante del concorso, è stato curato come da storica tradizione dagli specialisti di "Gil Cagnè", con l'adesione del gruppo Pablo che ha tenuto alle miss un workshop tematico sulle tecniche e i prodotti di make-up. La moda e il portamento invece vedono protagonista un altro partner nazionale, "Hoas group – history of style" di Torino. Tra le due fasce speciali già assegnate, quella de La Miss del Web by Agricola – birra chiara artigianale e popolare" è andata alla miss toscana Matilde Felice. L'altra, la fascia di Alpak, sponsor tecnico di Miss Mondo, verrà assegnata nei prossimi giorni.Le coreografie di tutte le fasi finali del concorso nazionale di Miss Mondo Italia sono curate dal maestro Lino Perrone, già ballerino e coreografo di eventi Rai e Mediaset. È importante sottolineare che le miss hanno posato di fronte all'obiettivo di Marco Perulli, fotografo ufficiale del concorso, un professionista che lavora da anni nel settore della moda e dello spettacolo, curando campagne pubblicitarie per vari brand di moda e servizi fotografici con celebrità.Intanto cresce l'attesa per la proclamazione delle Top 25, che si contenderanno la fascia e la corona e il diritto a rappresentare l'Italia nella finale internazionale di Miss World. È prevista anche l'assegnazione di altre tre fasce speciali legate al formato del concorso: model, talent e sport.Inizia il conto alla rovescia per Miss Mondo Italia 2023. Siamo infatti al giro di boa per la nota kermesse nazionale. Ancora sette giorni di attesa e l'Italia conoscerà la splendida Miss che rappresenterà il Bel Paese nella finale internazionale di Miss World. Le top 25 si sfideranno in passerella domenica 11 giugno, nell'incantevole scenario naturale dell'Ecoresort Le Sirenè.Un'importante iniziativa ambientale a favore della mobilità sostenibile e per la promozione del territorio e di Gallipoli è stata fortemente voluta dalle finaliste di Miss Mondo. Uno spettacolo unico che si ripete da oltre vent'anni per la Città Bella per antonomasia, che festeggia anche l'arrivo dell'estate. A partire dalle 10.30, le 50 prefinaliste della kermesse nazionale, in rappresentanza di tutte le regioni d'Italia, hanno colorato di sorrisi soprattutto Corso Roma, la via più importante della città turistica jonica, sfilando in bicicletta grazie alla collaborazione con "Fontana Greca e Salento in Movimento". Un lungo percorso che comprende il borgo antico, ricco di storia e monumenti, le mura a strapiombo sullo Jonio, con una sosta finale al Museo di Gallipoli, dove è prevista la seconda assegnazione della fascia speciale Model. L'aperitivo ai bordi della piscina del Jolly Park – Gruppo Caroli Hotel conclude tra flash e sorrisi di festa.Accoglienza e degustazioni di prodotti tipici di Gallipoli e del Salento, è svolto dall'hotel "Al Pescatore" nel cuore di Gallipoli vecchia, a picco sullo Jonio. Luciano e il suo staff, infatti, ospiteranno vip, ospiti di tv e cinema e giornalisti che seguiranno la finale di Miss Mondo Italia.