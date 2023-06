MONOPOLI - Il fine settimana del 17 e 18 giugno il GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” organizza a Monopoli, con il patrocinio del Comune di Monopoli e dell’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale, tre eventi dedicati al mondo del mare, un percorso che si snoda tra la valorizzazione del pescato locale e il racconto dei mestieri che gravitano attorno alla tradizione costiera, con l’intento di riscopre il valore che la risorsa mare rappresenta per questi territori.È la manifestazione Vele Golose, in programma per sabato 17 giugno alle ore 18.30 presso la Sala delle Armi del Castello Carlo V, a dare il via a questa due giorni marinara. Appuntamento clou della serata sarà la sfida gastronomica tra velisti e pescatori che vedrà primeggiare chi riuscirà a esaltare al meglio il sapore e l’aroma del pescato locale stagionale, con una dimostrazione dal vivo della sfilettatura della gallinella, il pesce protagonista della ricetta che sarà giudicata dai docenti dell’Istituto Professionale Domenico Modugno, presente alla manifestazione anche con alcuni studenti. A seguire si terrà poi una tavola rotonda sulle diverse tecniche di navigazione, a vela e a motore, e il conferimento di una serie di premi e riconoscimenti, che quest’anno prevedranno delle menzioni speciali per le figure femminili che si sono distinte in questo ambito.L’evento si concluderà con una degustazione di prodotti tipici e un intrattenimento musicale con balli e canti popolari.La mattina di domenica 18 giugno, dalle 10.30 alle 12.30, si terrà invece Educamare, un evento rivolto al comparto scuola, dove gli alunni dell’Istituto Comprensivo 1° Circolo “Vito Intini” verranno coinvolti in escursioni a bordo di pescherecci e in attività didattiche realizzate in collaborazione con pescatori ed esperti del comparto e con la partecipazione del Mumaf (Museo della Marineria e dei Fari).Il weekend si chiuderà infine con Un Mestiere d’aMare, la manifestazione dedicata all’arte della pesca che vuole celebrare la figura del pescatore e i valori che essa custodisce. Dalle 18.30 nella Sale delle Armi del Castello Carlo V si terrà un workshop dedicato all’approfondimento dei mestieri del mare e alla promozione del patrimonio culturale delle zone di pesca. Anche in quest’occasione non mancheranno premi e riconoscimenti e menzioni speciali per le figure femminili che si sono distinte anche in questo ambito.A concludere la giornata è previsto un momento di degustazione con protagoniste le eccellenze gastronomiche marinare del territorio, accompagnato dai suoni della tradizione popolare pugliese.I tre eventi si inseriscono nell’ambito del progetto Emozioni tra Pietre e Mare, nato grazie al sostegno del Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), dove il GAL Terra dei Trulli e di Barsento e tutti i comuni che rappresenta, punta a valorizzare e tutelare un territorio fatto di tradizione e di persone, di sapori e saperi, contando sulla collaborazione sinergica tra autorità locali, associazioni del territorio e cooperative di pescatori.