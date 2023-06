GIOIA DEL COLLE - Sabato 3 giugno sarà inaugurata la mostra “Canudo e la valorizzazione delle sette arti”, realizzata dall’IISS Licei "Canudo-Marone - ITI Galilei" di Gioia del Colle nell’ambito del progetto scolastico promosso in occasione del centenario della morte del pioniere dell’estetica cinematografica, Ricciotto Canudo.Tra giochi di luci, suoni e colori, illustrazioni iconografiche e la rappresentazione della tragedia di Euripide “Le Baccanti” (a cura di SIC! ProgettAzioni Culturali), a partire dalle ore 20:30, nel chiostro di Palazzo San Domenico (sede del comune di Gioia del Colle) i visitatori avranno l'opportunità di conoscere e approfondire la concezione canudiana dell’arte.La mostra sarà aperta al pubblico anche domenica 4 giugno, dalle 18:00 alle 22:00, per poi essere trasferita negli ambienti di Palazzo Romano (in via Nazario Sauro, 10) dove, dal 6 all’11 giugno (nella fascia oraria 18:00-21:00), sarà possibile ammirare, altresì, alcune opere realizzate dagli studenti nel corso di alcuni laboratori didattici sul tema delle sette arti.