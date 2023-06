I primi 5 classificati della gara individuale svoltasi negli mesi scorsi, suddivisi per ordine scolastico, si sfideranno in diretta per conquistare il titolo di Campione della prevenzione 2022/23. Nel corso dell’evento saranno premiati anche i vincitori e le vincitrici della gara a squadre. Alle scuole vincitrici saranno assegnati premi in denaro da destinare al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici.



BARI - I prossimi 6 e 7 giugno si terranno presso il teatro Kismet OperA di Bari (Str. S. Giorgio Martire, 22 F, Bari) le giornate conclusive dei progetti-concorso “Gli scacciarischi: le olimpiadi della prevenzione” e “Dal palcoscenico alla realtà @ scuola di prevenzione”, promossi dall’Inail – Direzione Regionale per la Puglia e la Regione Puglia - Assessorato alla promozione della Salute -, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dedicati al mondo della scuola.Scopo delle iniziative è avvicinare gli studenti della Puglia al mondo del lavoro favorendo e rafforzando nelle giovani generazioni la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro attraverso modalità capaci di intercettare i molteplici interessi dell’eterogeneo mondo giovanile.Attraverso i diversi linguaggi del teatro nel “Dal palcoscenico alla realtà @ scuola di prevenzione” e dei videogiochi in “Gli scacciarischi: le olimpiadi della prevenzione” i due progetti mirano a garantire il coinvolgimento di studenti - dai più piccoli ai più grandi - insegnanti e famiglie, e rafforzare così il sistema pugliese della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro.Il 6 giugno a partire dalle 9,30 si svolgerà la gara finale del “Gli Scacciarischi : le Olimpiadi della prevenzione” progetto rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della nostra regione che, attraverso un videogame - sviluppato in collaborazione con AgeOfGames srl - e l’utilizzo dei social, mira a far conoscere - ed evitare - i rischi presenti a casa, a scuola e nei luoghi di lavoro.