'Youth in Progress', martedì 6 giugno una giornata di confronto per i giovani a cura del Consorzio Emmanuel



Il Consorzio Emmanuel, in collaborazione con l'Associazione Comunità Emmanuel e la Fondazione Emmanuel per le Migrazioni e il Sud del Mondo, organizza il 6 giugno, dalle ore 9 alle ore 19, la giornata "Youth in progress".





Un momento di ascolto, confronto, dialogo, conoscenza; un’occasione per incontrarsi e condividere preoccupazioni rispetto al futuro, ma anche per mettere in campo opportunità e risorse e riscoprire insieme l'importanza dell'impegno e della partecipazione alla cittadinanza attiva e globale.

Questo il programma della giornata:

- La mattina, dalle ore 9, gli Operatori Volontari del Programma Emmanuel "La Persona al Centro – 2021", organizzano un focus sul Servizio Civile Universale, nazionale ed internazionale, per promuovere attraverso testimonianze e dialogo, una riflessione collettiva sul significato e il valore delle esperienze del Servizio Civile nei diversi ambiti d'intervento. L'obiettivo è quello di creare conoscenza e dialogo tra le varie esperienze, promuovendo una rete tra le diverse realtà del territorio.

- Nel pomeriggio, dalle ore 15, Fondazione Emmanuel in collaborazione con Terzo Millennio - Laboratorio di Umana Solidarietà organizza il multiplier event con la presentazione della piattaforma Voice Through Art realizzata insieme ad associazioni di Spagna e Grecia grazie al progetto Erasmus+ My Europe is Your Europe.

La piattaforma è un prodotto digitale che permette a giovani artisti, operatori, youthworkers provenienti da tutto il mondo, di acquisire nuove competenze e interconnettersi.

All'evento parteciperanno artisti locali e artisti provenienti da Afghanistan, Filippine, Iran, Argentina, e altri Paesi del Mondo facenti parte "La Scuola di Herat in esilio" (con sede a Roma), i quali presenteranno il proprio progetto artistico attraverso workshop creativi, speech, musica e mostre allestite negli spazi de Le Sorgenti.

La giornata di Youth in progress sarà l'occasione per conoscere le opportunità Erasmus+ che coinvolgono i giovani in percorsi di empowerment, formazione e opportunità lavorative.