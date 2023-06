NOCI - Ci sarà Giorgia Soleri il 15 luglio 2023 a COOPERA VILLAGE, il Festival di arte, musica e cultura che animerà Barsento Paradise (Noci), nel cuore dell’Oasi Naturale di Barsento in Puglia.Il festival di stampo europeo a sud Italia ospiterà la nota attivista e influencer italiana in uno spazio talk dedicato a temi di attualità e, in particolare, al ruolo delle donne. La giornata del 15 luglio, a partire dalle ore 17.30, ha in calendario infatti ben due spazi di approfondimento e dibattito al femminile:- “Donne e lavoro: dove siamo e dove vogliamo andare”, con Giorgia Soleri, Carlotta Freni (Equaly), Alessia Carlotta Fiandaca (MI AMI Festival), Gramigna Orto Delle Donne. - “L’arte culinaria in Italia: tra tradizione e innovazione”, con numerosi ospiti fra cui una rappresentante della tradizione culinaria locale e Vegnarok, la youtuber che ha dimostrato come vegan può essere anche “food porn”. Giorgia Soleri, classe 1996, è attivista, autrice e influencer con oltre 800.000 follower su Instagram. Un nome e un volto riconosciuti nel campo della promozione dei diritti civili e in particolare dei diritti delle donne. Inoltre, soffrendo in prima persona di endometriosi e vulvodinia, è attiva nell’informare e sensibilizzare l’opinione pubblica verso queste malattie.Soleri nel 2022 ha depositato in Camera dei Deputati una proposta di legge per il riconoscimento delle malattie croniche di vulvodinia e neuropatia del pudendo. Del 2022 è la sua raccolta di poesie, dal titolo “La signorina Nessuno” (Vallardi editore). Al Festival COOPERA VILLAGE l’attivista italiana prenderà parte come ospite dei talk per portare la sua esperienza e la sua opinione sul ruolo delle donne nella società e nel lavoro, pronta al confronto e al dibattito con il parterre di ospiti e con il pubblico che interverrà.COOPERA VILLAGE si conferma uno spazio dedicato all’arte, alla musica, alla natura, alla cultura e allo star bene. Ma anche uno spazio in cui il confronto e il dibattito possono toccare anche temi trasversali di grande interesse.Il programma completo del festival sarà presentato il prossimo 7 luglio a Barsento con una preview esclusiva, per cominciare a respirare l’area del villaggio. La conferenza stampa avrà inizio alle 19.00 alla presenza di organizzatori, partner dell’evento e rappresentanti istituzionali.Dal tramonto i beat di Mars, Pellegrino e Rais accompagneranno i visitatori fino a notte fonda. Biglietti Preview disponibili qui: https://link.dice.fm/R96e285d8716Per l’accredito stampa è a disposizione l’email ufficiostampa.cooperavillage@gmail.comCOOPERA VILLAGE vi aspetta il 13, 14, 15 e 16 luglio nell’Oasi del Barsento, a metà strada fra i territori di Noci, Putignano, Alberobello e Castellana Grotte. Nel cuore della Murgia dei Trulli.Altri ticket qui - https://linktr.ee/coopera.village