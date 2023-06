ALBEROBELLO - Dopo il grande successo di critica e pubblico ottenuto nei suoi primi due tour estivi in Italia e all'estero, la straordinaria Frida Bollani Magoni torna ai suoi amati live show per piano e voce.Sarà la magica location del Trullo Sovrano, ad accogliere il concerto di Frida ad Alberobello lunedì 7 agosto, in collaborazione con il Locus festival e con il Comune di Alberobello, come evento collaterale della Mostra fotografica "FRIDA KAHLO. UNA VITA PER IMMAGINI".A guidare l’artista il suo amore sconfinato per la musica, protagonista nella sua vita fin da piccolissima e che la porta a soli 18 anni ad avere una maturità artistica che non conosce eguali. Un talento unico, in continua crescita ed evoluzione, che nei concerti live si manifesta in tutta la sua potenza.