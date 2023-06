NOICATTARO - Un’area comunale in stato di abbandono, sarà riqualificata e destinata ad ospitare un evento che da anni si ripete con successo: Noicàttaro Lirica. L'area verde comunale, sita tra via Rocco Desimini e Viale della Costituzione è oggetto di lavori per la sistemazione di quanto necessario alla realizzazione di un piazzale dedicato allo spettacolo della Lirica, che tradizionalmente si svolge in estate, ma potrà essere adibito ad ospitare anche altri eventi.“Era ormai giunto il momento che la nostra manifestazione lirica avesse una propria sede, speriamo definitiva. Vogliamo dare ai nostri estimatori maggiori e migliori servizi e nello stesso tempo dotare la nostra città di un ulteriore strumento per fare cultura. Con questo nuovo spazio finalmente avremo un luogo dedicato e idoneo, all’altezza delle nostre produzioni”, commenta il presidente del direttivo e dell’associazione Noicattaro Nerazzura, Giovanni Pagliarulo.Il Comune di Noicàttaro ha finalizzato l’accordo con l’associazione A.P.S. Noicattaro Nerazzurra concedendo in affidamento l’area.“Abbiamo intrapreso con l’associazione un’interlocuzione proficua che ha determinato l’affidamento e la gestione dell’area con l’intento di riqualificarla e renderla fruibile a tutti. Noicàttaro potrà godere di uno spazio in più in cui poter organizzare eventi all’aperto. Un vantaggio per la collettività”, spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato. Quest’anno lo spettacolo in programma sarà la Cavalleria Rusticana, in programma dal 25 al 27 luglio, in concomitanza con il grande evento di promozione dell’uva da tavola “Regina di Puglia”.