Oggi verrà interrogato Alessandro Impagnatiello, l'uomo di 30 anni che ha ammesso di aver ucciso la sua fidanzata incinta di 29 anni, Giulia Tramontano, e di aver cercato di bruciare il suo corpo. Sono stati diffusi alcuni fotogrammi delle telecamere di sicurezza intorno alla casa della vittima a Senago, nel Milanese, che mostrano l'uomo che esce dalla casa con un involucro bianco e che poi ripone dei sacchi in auto la mattina seguente. Gli investigatori ritengono che questo comportamento sia anomalo, poiché i bidoni dell'immondizia si trovano sotto la casa. Secondo la sua confessione, l'uomo avrebbe ucciso la sua fidanzata sabato sera e poi avrebbe nascosto il suo corpo.Quindi, secondo la sua versione, avrebbe nascosto il corpo prima in un "box", dove ha tentato di bruciarlo con della benzina, poi in una "cantina" e infine nel "bagagliaio" della sua auto "fino alla notte di mercoledì quando decido di gettarlo, intorno alle ore 2.30 del mercoledì in quel posto che già conoscevo dove poi è stato rivenuto".Sulla versione di Impagnatiello, compresa questa dinamica da lui raccontata dell'occultamento del cadavere, inquirenti e investigatori dovranno fare approfondimenti. La scorsa domenica fu lo stesso 30enne a denunciare la scomparsa della compagna fingendosi preoccupato.