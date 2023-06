MILANO - Domenica 18 giugno a Milano, in occasione del MilanoPride 2023, ci sarà la visita guidata LGBTQIA friendly OmoGirando persone e luoghi inclusivi ed esclusivi nella storia di Milano! Per il MilanoPride 2023 vi proponiamo una passeggiata del centro tra il Verziere e il Bottonuto alla scoperta di luoghi ed esperienze del passato che si sono caratterizzati per una forte inclusività delle minoranze o per violenti atti di esclusione. Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.

Info e prenotazioni:

https://omogirando.jimdofree.com/le-prossime-uscite/