MILANO - In occasione del Pride Month di Milano l’omaggio a Cyndi Lauper ideato da Maria Olivero, autrice, musicista e interprete, in concerto con la partecipazione di Rossana Girotto lettrice, Rachele Bogni fumettista, Micol Rindone tra le maggiori conoscitrici della musica di Cyndi Lauper e i fans che l’hanno seguita.

A 40 anni dall’uscita del primo album “She’s So Unusual” (1983) e quindi a 40 anni dal singolo “Girls Just Want To Have Fun” diventata simbolo dei diritti delle donne e della campagna “Girls Just Want To Have Fun-damental Rights”.