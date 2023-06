OSTUNI (BR) - Domenica 25 giugno alle ore 21 "Un’emozione chiamata libro", il talk che da 27 anni si tiene con successo nella splendida cornice della "Città bianca" e che dallo scorso anno viene organizzato dall’associazione "Una valle di libri", torna nel chiostro di Palazzo San Francesco, per una serata speciale da trascorrere con un volto noto del giornalismo sportivo e musicale italiano, Marino Bartoletti, che presenterà con il giornalista Leo Petrocelli de "La Gazzetta del Mezzogiorno": "La discesa degli Dei" (ed. Gallucci). - Domenica 25 giugno alle ore 21 "Un’emozione chiamata libro", il talk che da 27 anni si tiene con successo nella splendida cornice della "Città bianca" e che dallo scorso anno viene organizzato dall’associazione "Una valle di libri", torna nel chiostro di Palazzo San Francesco, per una serata speciale da trascorrere con un volto noto del giornalismo sportivo e musicale italiano, Marino Bartoletti, che presenterà con il giornalista Leo Petrocelli de "La Gazzetta del Mezzogiorno": "La discesa degli Dei" (ed. Gallucci).





Da nemmeno otto mesi Marino Bartoletti ha concluso con successo questo suo nuovo romanzo, che arriva dopo gli altrettanto positivi ed entusiasmanti riconoscimenti conseguiti da "La cena degli Dei" (vincitore del premio Selezione Bancarella 2021) e da «Il ritorno degli Dei» (vincitore del Bancarella sport 2022).

Questa terza opera dell’inedita trilogia narrativa, dedicata ad alcuni dei più grandi personaggi dello sport e dello spettacolo ci presenta una "Scala Celeste che collega il Luogo alla Terra. È percorrendo quella scala che alcuni dèi, convocati dal Grande Vecchio, tornano per dare una mano a chi ne ha invocato l’aiuto - si legge in una nota -: come la bravissima cantautrice napoletana che sogna di essere finalmente capita e apprezzata; il pilota di talento e senza mezzi che aspira a guidare un giorno una Ferrari in Formula Uno; il campione affermato che vorrebbe recuperare la propria dignità dopo che la sua vita si è ribaltata per una maldicenza ingiusta; la piccola atleta che desidera con tutte le sue forze arrivare alle Olimpiadi; il famoso anchorman, ferito dall’inusitata cattiveria degli uomini, che vuole farla finita… Ed ecco che, con grande generosità, si mobilitano Gigi, Pietro, Pino, Mimmo, Gilles, Fausto, Massimo, guidati dalla più sensibile, umana e coraggiosa di tutti loro...".

Il romanzo "La discesa degli Dei" è stata presentato in anteprima nazionale il 28 ottobre a Bologna e da lì il noto giornalista ha iniziato il tour di presentazioni, praticamente senza mai fermarsi. Esso, - - si legge in un comunicato della casa editrice - è "un racconto appassionante e originale, per donne e uomini che vogliono trascorrere qualche serata in compagnia dei grandi personaggi dello sport e dello spettacolo più amati, scoprirne i sentimenti più sinceri e conoscerne qualche aneddoto inedito, dalla penna di uno scrittore che, come pochi, sa raccontare storie che sembrano favole e favole che sembrano storie". E domani sera proprio questo si farà a Ostuni: stare in compagnia degli amati personaggi dello sporto e dello spettacolo, quelli con i quali ciascuno ha trovato sintonie senza magari averne una conoscenza personale.

Per quel che riguarda Marino Bartoletti, giornalista sportivo di lungo corso, conduttore radiotelevisivo, critico musicale, scrittore e opinionista, è considerato uno dei personaggi italiani più amati dal grande pubblico. Da qui nasce la fiabesca narrazione legata ai "Grandi" dello spettacolo e dello sport, tanto da far dire a Maurizio De Giovanni: "Con i suoi romanzi Marino Bartoletti mette su carta pezzi dei nostri sogni".

La rassegna proseguirà con l’ultima anteprima di giugno martedì 27 prossimo, sempre alle ore 21 e nel chiostro di palazzo San Francesco con Simona Baldelli che presenta "Il pozzo delle bambole" (ed. Sellerio), dialogando con la ostunese Giovanna Nosarti.