PARIGI - Momenti di paura a Parigi dove un’esplosione, forse dovuta a una fuga di gas, si è verificata nel V arrondissement. Almeno un palazzo è crollato e alcuni edifici sono in fiamme. L'edificio esploso è sede di una scuola di musica americana, la Paris American Academy: la facciata del palazzo in fiamme è crollata e ci sarebbero diverse persone bloccate all'interno. Secondo la tv Bfm, ci sono 7 feriti gravi.Tutti i vetri degli edifici vicini, che sono stati evacuati, sono andati in frantumi. Sul posto, dov'è arrivata la sindaca Anne Hidalgo, sono al lavoro pompieri, personale sanitario e altri soccorritori. La Questura parigina ha reso noto che è in corso un intervento in rue Saint-Jacques e ha invitato a non andare in quella zona.