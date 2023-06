Perchè il Bari e non un altro club del calcio italiano? A suscitare l'interesse dell'ex campione del Milan verso il Bari sarebbe stato, molto probabilmente, il record di presenze registrate sugli spalti del San Nicola nel corso del campionato cadetto appena terminato. E' questo il vero motivo? In attesa di conferme, Gianni Rivera, in possesso del patentino di allenatore conseguito all'età di 76 anni, è pronto a esibirlo in vista degli 80 anni che compirà il 18 agosto 2023 tira dritto per intavolare un dialogo e una possibile trattativa con i De Laurentis, finalizzata all'acquisto del Bari.





Di contro la tifoseria biancorossa, alla luce di precedenti avvicinamenti da parte di personaggi rivelatisi successivamente inaffidabili, auspica che non si tratti di un film già visto nell'estate barese.

Attraverso questo passaggio della lunga intervista rilasciata a Massimo Veronese e pubblicata sul Corriere della Sera di domenica 18 giugno 2023, Gianni Rivera ha rivelato l'interesse, suo e di soggetti terzi, a rivelare il pacchetto di maggioranza della SSC Bari attualmente in mano della Famiglia De Laurentiis.