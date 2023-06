- Il New York Times cerca di far luce sulla distruzione della diga di Kakhovha. Il giornale statunitense, dopo aver interpellato ingegneri ed esperti in esplosivi, ha evidenziato che l'esplosione sia di responsabilità russa, in quanto la grande opera cementifera, di costruzione sovietica, aveva il tallone d'Achille in un piccolo passaggio, raggiungibile dalla sala macchine, dove cioè sono stati piazzati gli esplosivi.