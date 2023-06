Serie C, Play Off: il Lecco vola in Serie B dopo 50 anni





Nel secondo tempo al 9’ Garattoni dei dauni di sinistro non inquadra la porta. Al 32’ il Lecco passa in vantaggio con Lakti con un tocco al volo. Al 35’ Rizzo del Foggia sfiora la rete. Al 42’ i lombardi realizzano il terzo gol con Lepore di testa a porta vuota. Al 44’ espulso l’allenatore dei rossoneri pugliesi Delio Rossi per proteste. Nella Finale di andata il Lecco vinse 2-1 allo “Zaccheria”.

Nella Finale di ritorno dei Play Off di Serie C il Lecco vince 3-1 sul Foggia al “Mario Rigamonti-Mario Ceppi” ed è promosso in Serie B dopo 50 anni. Nel primo tempo al 4’ i dauni passano in vantaggio con Bjarkason con una conclusione di destro. All’11’ Schenetti del Foggia va vicino al gol. Al 27’ Ogunseye dei rossoneri pugliesi di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 33’ i lombardi pareggiano con Lepore su rigore concesso per un fallo di Ogunseye su Bianconi dopo il controllo al Var.