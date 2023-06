POLIGNANO A MARE - Polignano a Mare ha la sua Art Week! Come tante città in giro per il mondo, dall’8 al 19 Giugno 2023, la piccola cittadina a picco sul mare accoglierà un fitto calendario di eventi: mostre d’arte contemporanea, performace, live musicali, seminari e meeting.PAW - Polignano Art Week - consiste in un programma trasversale e multidisciplinare, pensato per un pubblico eterogeneo, dedicato sia ai residenti, sia agli appassionati d’arte, come anche a studenti e “pugliesi temporanei”.L’obiettivo di PAW è creare un grande contenitore collettivo, uno spazio in cui divenire e praticare l’esercizio del mutualismo e della collaborazione come strategie evolutive. Costruire una rete con gli operatori del territorio - Fondazione, associazioni e gallerie - impegnati da tempo nel campo delle varie forme d’arte e nella produzione di progetto culturali. PAW si configura in una dimensione condivisa, pensata per dare spazio alla multiforme scena artistica contemporanea e culturale del territorio ed è pensata per la città, nella città e con la città.Tutti i soggetti coinvolti partecipano aprendo al pubblico i propri spazi espositivi o occupando luoghi “inediti” della città, per offrire ai visitatori una vera e propria esplorazione del territorio attraverso i linguaggi più innovativi proposti dal panorama artistico internazionale. PAW è un'occasione per mettere la città di Polignano al centro della scena artistica e culturale della regione, coinvolgendo, con le molteplici iniziative, il centro e la periferia della città.PAW, Polignano Art Week - A Symbiotic Becoming è un progetto co-curato da Like A Little Disaster e Fondazione Pino Pascali, con il patrocinio del Comune di Polignano a Mare e Regione Puglia. Collaborano attivamente a PAW anche ExChiesetta, ZicZic, FPS Arte & Cultura, Vento Blu, Bachi da Setola, Corpismossi + Archivio Chiara Fumai (Milano / Polignano a Mare, Bari) e Berlinskej Model (Praga, CZ).