POLIGNANO A MARE - La tradizionale processione del braccio di San Vito per mare, in programma per mercoledì 14 giugno, sarà mantenuta viva anche quest’anno. Da quando lo storico barcone è stato messo fuori servizio da alcuni danneggiamenti, oramai nel lontano 2018, è grazie alla disponibilità della splendida imbarcazione di Leo Lattarulo, solitamente adibita al pescaturismo, che i devoti possono continuare a vivere la grande emozione della caratteristica processione polignanese.Si punta a rendere il corteo per mare sempre più legato alla tradizione centenaria e, pertanto, affinché il braccio del Santo possa essere seguito dai tipici gozzi di legno locali e dalle altre imbarcazioni, sarà l’Associazione Poseidon a garantire la sicurezza e a monitorare l’andamento della processione, sotto la supervisione della Capitaneria di Porto di Monopoli. I membri dell’associazione che raggruppa la quasi totalità delle imprese polignanesi dedite al noleggio barca con conducente saranno facilmente identificabili con giubbotto rosso e fazzoletto verde al collo così da essere di supporto non solo alle autorità, civili e religiose, che scorteranno il Santo ma anche a tutti coloro che vorranno seguire da vicino la processione, prendendone parte in mare.“Puntiamo a mantenere viva questa splendida e caratteristica tradizione negli anni – dichiara Giuseppe Abbatepaolo, presidente dell’Associazione Poseidon – Ringrazio Leo e tutti gli associati che si metteranno a disposizione affinché venga garantita la sicurezza in mare per tutti. Invitiamo, pertanto, i devoti a prendere parte alla processione che cercheremo, nel tempo, di rendere sempre più bella e tipica”, conclude.