POLIGNANO A MARE - In un’atmosfera entusiastica ed alla presenza di illustri autorità locali, si è svolto ieri sera l’evento di inaugurazione della nuova meta del lusso in Puglia, Masseria Auraterrae. Gli ospiti hanno potuto respirare l’energia unica del luogo, una struttura del 1600 a vocazione agricola, recuperata nel segno dell’autenticità e adeguata alle esigenze contemporanee, per divenire dimora di pregio; con servizi d’eccellenza personalizzati e la possibilità di vivere esperienze autentiche, legate al territorio.C’era un’atmosfera tangibile di attesa e curiosità tra la moltitudine di partecipanti accorsi ieri sera all’evento di inaugurazione della nuova Masseria AuraTerrae, un gioiello di fascino e storia ed esclusività, rimesso a nuovo grazie ad un accurato e fedele intervento di recupero conservativo. Tutt’intorno un paesaggio pittoresco che unisce con grazia terra, mare e cielo. Organizzata dalla famiglia proprietaria, la famiglia Valentini di Locorotondo, la cerimonia, iniziata alle 18.00, ha visto la presenza di autorevoli esponenti: Vito Carrieri - Sindaco di Polignano, Tina Resta - Sindaco di Turi, Antonio Bufano - Sindaco di Locorotondo, Gianfranco Lopane - Assessore al Turismo della Regione Puglia, Donato Pentassuglia - Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia. Ha moderato il dott. Massimo Bianco, giornalista di Tele Norba.Non nasconde il proprio orgoglio Antonio Valentini, rappresentante della famiglia e imprenditore lungimirante, che nel breve speech di presentazione esprime tutta la sua soddisfazione per aver portato a termine con determinazione e passione l’ambizioso progetto: “È con grande gioia che apriamo le porte di questo luogo unico, che oggi torna a rivivere, pronto ad accogliere chi ricerca un luogo di pace, serenità e armonia in cui stare bene, nel senso più profondo del termine. Il nostro claim “Alle radici del benessere” esprime proprio una promessa di rigenerazione integrale, a partire dall’origine, la madre terra. Il nostro vuole essere un turismo di alta gamma, ma dal volto umano, in cui sono le persone del luogo a rendere ancor più esclusiva l’esperienza. Qui ogni ospite, che sia locale o internazionale, può assaporare la bellezza del rallentare, godere di un panorama straordinario, vivere esperienze autentiche e conoscere i segni più antichi, gli usi e i costumi e gli angoli più suggestivi della masseria, vero simbolo della tradizione rurale pugliese; ed ancora scoprire la storia, la cultura, le sue specialità eno-gastronomiche, nonché le meraviglie di un territorio che ha moltissimo da offrire”.Con un piacevole intrattenimento musicale live, la serata ha offerto la possibilità di conoscere la Masseria e la sua essenza di vero luogo dell’anima, visitarne gli ampi spazi esterni panoramici e di avere un assaggio della cucina proposta dal Ristorante Mareincielo, il ristorante interno con vista sul mare, la cui brigata è capeggiata dallo chef Antonio Gentile. Sì, perché la proposta culinaria sarà uno dei pilastri dell’offerta di AuraTerrrae; strettamente legata al territorio ed alla sua natura, è una cucina sincera, genuina e sostenibile, che esprime i valori della cucina mediterranea e rispetta la materia prima, la terra e le stagioni; per sapori sempre veri e pieni, piatti autentici e salutari, di terra e di mare. Ma che sa anche stupire con sapori e bilanciamenti inediti e con impiattamenti innovativi.Le esperienze del gusto prenderanno vita in spazi accoglienti pensati per la convivialità; parte del ristorante è ricavata dall’antico refettorio dei monaci: illuminata con luci calde e soffuse e adornata con originali complementi di arredo che si inseriscono armoniosamente nell’ambiente, rievoca le atmosfere del tempo con un tocco di raffinatezza contemporanea. Il ristorante è dotato di un forno attiguo per gustose specialità alla brace, nonché di ampi spazi esterni perché gli ospiti possano vivere la bellezza di un paesaggio unico.